Imbratta con le feci sportello bancomat

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Un uomo è stato denunciato per avere defecato nella postazione bancomat di una banca di Sarzana e avere poi imbrattato il monitor e la tastiera dello sportello rendendolo inutilizzabile. È accaduto ieri mattina a Sarzana, in una banca in pieno centro. Ad accorgersi del fatto al momento dell'apertura della filiale il direttore stesso che si è rivolto alla polizia. Dalle immagini delle telecamere si vede chiaramente un giovane entrare per alcuni prelievi bancomat, per poi tirarsi giù i calzoni. Grazie al numero della carta e alle immagini della videosorveglianza l'uomo, un 34enne di Sarzana già noto per episodi simili, è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato.