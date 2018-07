Toti, ritorno Cav sanerebbe vulnus

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - "Non so se corrisponde a verità, certamente è tecnicamente possibile. Il ritorno in Parlamento di Berlusconi sanerebbe un vulnus cominciato molti anni fa nella nostra democrazia. Sarebbe un bel gesto e un bel segnale per un leader che rappresenta circa 4 milioni di elettori. È stato espulso dal Parlamento in modo totalmente ingiusto, quindi se oggi ci tornasse sarebbe, dopo la riabilitazione, anche visivamente un risanare una ferita della nostra democrazia". Lo dichiara il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a "Non Stop News", il programma condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi su Rtl 102.5.