Restaurati i giardini di Pegli

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Realizzati alla fine dell'Ottocento, cuore della "dolce vita" ponentina degli anni Sessanta ma non valorizzati per molti anni, i giardini Peragallo, sul lungomare di Pegli, sono stati restituiti alla città completamente restaurati. La trasformazione è legata al progetto di completamento dei lavori di restyling di tutto il lungomare.

"Entro i prossimi 8 mesi inizieranno anche le opere per il rifacimento del lungomare con l'utilizzo di una nuova pavimentazione di pregio", dice l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella. Tuttavia, il consigliere comunale Gianni Crivello, ex assessore con stessa delega, sottolinea come questi lavori siano stati realizzati grazie a uno stanziamento di oltre 250 mila euro della giunta Doria e del municipio Ponente. "Nel caso Fanghella non si ricordasse bene", punzecchia Crivello, documenti alla mano. "In cinque anni di governo - replica Fanghella - oltre a scrivere ipotesi di stanziamento su un foglio di carta, nulla è stato fatto. Noi in un anno queste cose le abbiamo fatte".