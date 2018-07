Rapinava giovani nei vicoli, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Arrestato il presunto "predone" della movida genovese, il rapinatore che colpiva i ragazzi nei vicoli.

In manette è finito Denis Arcuti, 35 anni originario di Santa Margherita Ligure. L'uomo, come ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, aveva rapinato un ragazzo di 20 anni in via delle Fontane. Si era avvicinato e, dopo averlo minacciato con un coltello, si era fatto consegnare 50 euro. Arcuti è stato riconosciuto da un agente, alcune settimane dopo, per il giubbotto con uno stemma di una università americana. Nella sua casa di via Burlando, gli agenti hanno anche trovato un coltello a serramanico, per cui è stato denunciato per porto abusivo d'armi. Le indagini sono in corso per accertare eventuali altri colpi.