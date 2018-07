La Samp cede Zapata all'Atalanta

Duvan Zapata lascia la Sampdoria e si trasferisce all'Atalanta. L'attaccante colombiano ha salutato tutti nel ritiro di Ponte di Legno, prima di tornare in albergo e preparare le valige per dirigersi verso la nuova destinazione.

Zapata è arrivato al campo di Temù insieme al resto della squadra blucerchiata. E' rimasto a bordo campo e poi l'addio intorno a metà mattinata.

Il presidente dell'Atalanta Percassa fa i numeri dell'operazione: 12 milioni per il prestito biennale e 12 per il riscatto. "Per noi è un colpaccio", dice il numero uno orobico.