Bimbo di un mese trovato morto in culla

Tragedia a Carasco dove un bimbo di un mese è stato trovato morto nella culla dal papà. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Chiavari e il medico legale. Secondo la prima ricognizione, il piccolo sarebbe stato vittima della cosiddetta morte in culla. A trovare il corpicino è stato il padre, operaio di 38 anni di Lavagna, intorno alle 5.30. L'uomo si era appena svegliato per andare a lavoro e ha visto che il figlio non respirava. La mamma del piccolo, 30 anni, anche lei di Lavagna, e il papà hanno dato il consenso ai medici dell'ospedale Gaslini di effettuare l' autopsia. Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno per valutare se aprire un fascicolo sulla vicenda.