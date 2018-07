Allerta gialla per temporali dalle 2 di questa notte alle 15 di domani da Portofino al confine con la Toscana compresa la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. Lo comunica Arpal dopo le segnalazioni della Protezione civile. Sono attese precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a carattere sparso. Nello spezzino il mare sarà mosso, ma con moto ondoso in diminuzione.