Albero sull'Aurelia, tragedia sfiorata

Un gigantesco ramo di un albero secolare situato nel giardino di un albergo di via Roma a Sanremo è crollato sull'Aurelia travolgendo moto e auto in sosta senza colpire nessuno. Il crollo è avvenuto in un tratto centrale e molto trafficato dai veicoli e utilizzato dai pedoni.

Due auto e diversi scooter sono stati travolti e distrutti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e il personale sanitario del 118. L'incidente ha provocato il distacco della linea elettrica che alimenta i filobus della tratta Ventimiglia-Sanremo. Sotto choc i proprietari dell'albergo. La polizia municipale è i tecnici si sono occupati della bonifica dell'area.