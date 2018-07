Furgone si ribalta in a12, code

Traffico congestionato questa mattina sulla A12 Genova-Livorno, tra Recco e Rapallo, per un incidente.

Un furgone si è ribaltato finendo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Quattro chilometri di coda anche per chi proviene da Nervi per il traffico congestionato. L'uomo a bordo è rimasto ferito ma non in modo grave.