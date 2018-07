Ilva: Di Maio incontra i sindacati

Sull'Ilva "abbiamo letto le 23.000 pagine e al momento il piano ambientale non è soddisfacente, aspettiamo proposte da Arcelor". Questo, secondo quanto apprende l'ANSA, è quanto ha affermato il ministro, Luigi Di Maio, nell'incontro con le rappresentanze sindacali dell'Ilva in corso al Mise. "Aspettiamo proposte sul versante del piano occupazionale dove bisogna fare di più. Servono garanzie certe per l'occupazione", ha anche detto Di Maio ai sindacati. "Il governo raccoglie le critiche del sindacato sull'operazione che Mittal vuole portare avanti su Ilva. E' questo in sintesi il risultato dell'incontro di oggi tra il Ministro dello Sviluppo Economico e Fim Fiom Uilm sulla vertenza", ha affermato Bruno Manganaro, segretario generale Fiom Cgil Genova. "Abbiamo sollecitato il governo ad accelerare le condizioni che lo stesso deve porre a Mittal in quanto le tempistiche non sono ininfluenti, noi ci auspichiamo che entro luglio ci sia la svolta", ha spiegato Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova.