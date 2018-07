Diciottenne investito da treno muore

E' un ragazzo di 18 anni di origini romene residente a Ventimiglia, la vittima dell'incidente avvenuto stamani poco dopo le 8 sulla ferrovia, a Nervia di Ventimiglia, nell'area dell'ex lavaggio treni, all'ingresso della stazione ferroviaria. Il giovane è stato travolto e ucciso dall'interregionale 11340 che viaggiava in direzione Francia. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di suicidio ma di un incidente. La polfer ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della ferrovia per ricostruire l'accaduto e capire come mai il giovane si trovasse in quella zona. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Rfi, oltre al personale sanitario del 118. I circa sessanta viaggiatori presenti sul convoglio sono stati fatti scendere e scortati in stazione. Per quanto riguarda la circolazione dei treni, dopo la chiusura dei binari per consentire il recupero del cadavere, alle 10.50 è stata autorizzata la ripresa della normale circolazione.