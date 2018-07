Toti-Bucci sullo scivolo, è il Costa Day

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Taglio del nastro e via alla prima scivolata, istituzionale, sullo scivolo gonfiabile lungo 320 metri allestito in via XX Settembre a Genova per il Costa Day, che festeggia i 70 anni di Costa crociere e che tenterà di fissare il record mondiale per la distanza più lunga "scivolata" in un'ora. I primi a buttarsi sono stati il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il direttore generale di Costa Crociere Neil Palomba. Pantaloni corti e maglietta, sdraiati sopra i salvagente gialli 'Costa' si sono lanciati e dopo diversi stop, gioco di squadra con spinte di Toti a Bucci per aiutarlo a ripartire e risate sono arrivati in fondo.