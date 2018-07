In casa 70 dosi di crack, arrestato

Gli uomini della squadra mobile di Genova hanno arrestato un giovane di 19 anni di origini senegalesi perché aveva 70 dosi di crack. Il pusher è stato notato ieri mattina vicino alla stazione Principe ed è stato controllato mentre si infilava in un vicolo. Alla vista degli agenti si è mostrato subito nervoso e non ha voluto indicare dove abitasse. Gli agenti sono riusciti a scoprire l'indirizzo della sua abitazione ed è scattata la perquisizione. In casa i poliziotti hanno trovato alcuni grammi di marijuana e 70 dosi di crack destinate al mercato dei caruggi.