Alle 16 2000 scivolate al Costa Festival

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Oltre duemila scivolate già effettuate e lunghe code con centinaia di persone in attesa di potersi lanciare sdraiati sul salvagente giallo targato Costa crociere sul maxi scivolo gonfiabile ad acqua lungo 340 metri posizionato nella centralissima via XX settembre. E' il primo parziale bilancio dell'attrazione più divertente del Costa Zena Festival, la festa per i 70 della compagnia celebrata insieme alla città. La più gettonata, anche se a metà percorso la scivolata spesso si ferma e qualcuno al traguardo c'è arrivato a piedi. I più mattinieri sono arrivati già alle 6,30 di questa mattina per aggiudicarsi il posto anche se lo scivolo ha aperto al pubblico solo alle 10. In prima fila Alessio, 10 anni, che aveva scommesso con il padre che si sarebbe alzato alle 5 pur di essere il primo.