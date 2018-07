Raro pappagallo in pollaio tra galline

(ANSA) - LA SPEZIA, 6 LUG - Aveva trovato 'ospitalità' tra le galline di un pollaio. Un pappagallo australiano, dal piumaggio intensamente colorato, è stato notato da un residente mentre razzolava in un'aia insieme ai polli a Piano di Vezzano, alla Spezia. L'uomo è riuscito a mettere l'animale in una gabbia, gli ha dato cibo e acqua e ha contattato i carabinieri forestali del nucleo di tutela degli animali esotici e in via di estinzione.

Il pappagallo, in buone condizioni, è stato così trasportato al centro Cruma di Livorno gestito dalla Lipu. Non avendo l'anello identificativo non è stato possibile risalire a chi appartiene.