Prof con doppio lavoro, condannato

(ANSA) - GENOVA, 6 LUG - I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato al maxi risarcimento per danni erariali di oltre 1 milione e 200 mila euro un professore dell'università di Genova. Secondo l'accusa il docente lavorava a tempo pieno della facoltà di ingegneria, per quasi 16 anni avrebbe svolto attività incompatibili con la sua carica di professore universitario.

I fatti contestati vanno dal 1997 al 2012, quando il docente avrebbe svolto attività professionale privata non autorizzata oltre a ricoprire cariche sociali in società commerciali, incompatibili con il suo ruolo prima di ricercatore e poi di docente a tempo pieno. Per la procura inoltre ci sarebbe l'occultamento doloso del danno perché il docente non avrebbe mai chiesto, per alcun incarico, l'autorizzazione all'università così come previsto dalla legge.