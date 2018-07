Commercianti,su saldi grandi aspettative

"Grandi aspettative" per i saldi che prendono il via domani da parte dei commercianti liguri. Lo ha detto Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova. "La partenza è carica di aspettative, data anche la concomitanza con l'arrivo del primo caldo - ha detto Recine -.

Per una città con le caratteristiche di Genova è difficile tracciare un quadro omogeneo ma, almeno per quanto riguarda i quartieri che tradizionalmente giovano dell'afflusso di turisti, i commercianti sono ottimisti. I saldi, poi, più in generale rappresentano l'occasione per valorizzare l'eccellenza della nostra rete di vendita al dettaglio".

Da questo punto di vista, numerose sono le misure concertate quest'anno dalle associazioni di categoria e dal Comune per promuovere i saldi.