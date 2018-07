Autobus Amt in fiamme, nessun ferito

Un autobus della linea 18 della Amt ha preso fuoco questo pomeriggio in via Dino Col. L'autista ha fatto prontamente scendere i passeggeri mettendoli in salvo e ha provato a spegnere le fiamme con 2 estintori a polvere senza riuscire a fermare il rogo. Le fiamme uscivano dal vano motore e avevano interessato anche parte della zona passeggeri. Con l'utilizzo della schiuma antincendio i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme in breve tempo. Il traffico è rimasto completamente bloccato e è stato gestito dalla polizia locale.

Il 118 ha inviato ambulanze in via precauzionale ma non si lamentano feriti.