Al via Meeting Garlenda 500 storiche

(ANSA) - GENOVA, 6 LUG - Inaugurato ufficialmente il 35° Meeting Internazionale di Garlenda. Mille Fiat 500 storiche da ogni nazione d'Europa per un festival che racconta la mitica auto in tutte le sue sfaccettature. Il Direttore del Meeting, Alessandro Scarpa ha illustrato il fitto programma di eventi culturali, tecnici, folcloristici ed artistici. Tra coloro che hanno percorso più chilometri Roberto Ruzic e Fabrizio Burlini. Domenica sera erano a Stavangen in Norvegia: hanno preso il traghetto a Kristiansand e sono giunti in Danimarca. Lunedì, per riuscire ad arrivare in tempo, hanno fatto una tappa di 864 km per raggiungere Berlino. Poi hanno guidato fino a Praga, Vienna e Trieste. Stamattina, dopo il cambio delle valige, sono partiti da Trieste e finalmente sono arrivati a Garlenda.