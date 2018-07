Al Bano in visita a piccoli Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 6 LUG - Al Bano Carrisi questa mattina si è recato in visita privata all'Ospedale Gaslini. Invitato dal Direttore Generale del Gaslini Paolo Petralia a visitare i piccoli pazienti dell'ospedale, ha portato una grande allegria al personale e alle famiglie in attesa agli ambulatori dell'ospedale di Giorno, arrivando a sorpresa davanti alla sala prelievi e nella sala gioco al secondo piano. La visita ai pazienti e ai genitori ha proseguito per circa due ore in Pronto Soccorso, Chirurgia, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Patologia Neonatale e Nefrologia.