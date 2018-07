Saldi: a Genova debutto con navetta

Occupazione del suolo gratuita ai negozi per tutti i fine settimana fino al 20 agosto, pannelli luminosi che invitano allo shopping, una navetta Amt tra il parcheggio di interscambio di piazzale Kennedy e via Dante, una serie di iniziative - come le aperture fino alle 22 - organizzate insieme ai centri integrati di via, e ancora tour guidati alle botteghe del centro storico con partenza da piazza De Ferrari. Il Comune di Genova ha messo in campo una serie di idee per promuovere la prima giornata dei saldi estivi, al via sabato 7 luglio, in concomitanza con la festa per i 70 anni di Costa Crociere. Per il 14 luglio, secondo sabato, il Comune darà invece la possibilità di parcheggiare gratuitamente nelle aree blu GenovaParcheggi. Per evitare che lo scivolo ad acqua, gli spettacoli e i concerti organizzati da Costa mettessero in ombra una giornata clou per il commercio, amministrazione civica e associazioni di categoria hanno lavorato a un programma condiviso.