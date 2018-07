Edoardo Garrone presidente de Il Sole 24 Ore

Edoardo Garrone è il nuovo presidente de Il Sole 24 Ore. Lo ha nominato il Cda dopo le dimissioni di Giorgio Fossa. Classe 1961, genovese, cinque figli, cresciuto nel gruppo industriale di famiglia (Erg, è presidente), Edoardo Garrone arriva alla presidenza del gruppo editoriale di Confindustria dopo una lunga militanza nella vita dell'associazione. E' stato, tra l'altro, presidente dei Giovani di Confindustria dal 2000 al 2002 e vicepresidente per l'organizzazione e il marketing nella presidenza di Emma Marcegaglia, dal 2008 al 2012. Come era stato per il padre Riccardo, anche Edoardo è sempre stato legato a Genova e alla Sampdoria, di cui è stato presidente. In Erg, con il fratello Alessandro, ha gestito il radicale processo di trasformazione da operatore petrolifero a gruppo 'green' di dimensione europea nel mercato dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, leader dell'eolico in Italia. "Auguri a un grande imprenditore genovese che sicuramente svolgerà al meglio questo importante incarico", ha detto Toti.