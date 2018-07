Da vescovi liguri benvenuto a turisti

ANSA) - GENOVA, 5 LUG - "La stagione estiva porta molte persone in questa terra per cercare riposo e recupero di energie. Le nostre Chiese vi accolgono con simpatia, i nostri sacerdoti si rendono disponibili per accompagnarvi per un piccolo tratto di strada nella vita cristiana". Lo scrivono i vescovi della regione ecclesiastica ligure - primo firmatario il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei - nel messaggio di benvenuto ai turisti che trascorreranno le loro ferie estive in Liguria. "Il tempo della vacanza - si legge nel testo - rappresenta anche un'ottima occasione per lo spirito soprattutto grazie ai momenti di silenzio e solitudine, che vi esortiamo a non far mancare" insieme alla possibilità di partecipare alle "molteplici ricorrenze religiose cariche di tradizione, di cultura e di incontro" che si riscontrano "spesso anche nella convivialità di feste paesane".