Asg presenta l'autostrada dell'energia

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 LUG - E' in grado di trasportare un quantitativo di energia 500 volte maggiore rispetto ai comuni cavi di rame, sino a una potenza di 3.2 GW. Una vera autostrada per l'energia elettrica. La nuova tecnologia superconduttiva è stata presentata nel corso di un convegno internazionale alla Spezia nello stabilimento Asg Superconductors, con l'Ad Sergio Frattini. Hanno partecipato 60 produttori di cavi e fili elettrici, operatori per i sistemi di trasmissione dell'energia e ricercatori. Il cavo da record è figlio di Best Path, il più grande progetto di ricerca degli ultimi 10 anni finanziato dalla Ue, che ha coinvolto 11 Paesi per un importo di 63 milioni e scadrà a settembre 2018. "La sua affidabilità è stata dimostrata da una serie di sistemi per risonanza magnetica, forni a induzione e limitatori di corrente di corto circuito" ha detto Giovanni Grasso di Asg e Columbus Superconductors. Il passaggio da prototipo al settore energia sarà breve. Sono stati coinvolti operatori dei sistemi di rete come Terna e Rte.