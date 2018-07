Turismo, in Liguria +9% presenze maggio

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Sono oltre 2 milioni e 500 mila le presenze registrate in Liguria nei mesi di aprile e maggio, secondo i dati registrati dall'Osservatorio turistico regionale che raccoglie i dati degli operatori turistici del territorio.

In evidenza è la crescita a maggio di oltre 9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017, pari a 113.600 in più.

Rilevante è la crescita delle presenze straniere di circa il 9,5% rispetto a maggio 2017, in particolare sulla provincia di Genova dove l'aumento è stato del 13% e su Imperia (+11%).

"I numeri ci stanno dando ragione di tutti gli investimenti che abbiamo fatto per riportare la Liguria al centro dei flussi turistici - ha detto il governatore Toti -. Proprio in questi giorni stiamo ammirando in televisione lo spot che per la prima volta dopo tanti anni promuove la nostra regione a livello nazionale. Sarà sicuramente un'estate di successo per la nostra regione, questi primi dati ci confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta".