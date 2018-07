Saldi al via il 7 luglio

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Sabato 7 cominciano i saldi in Liguria e Federmoda ricorda alcune attenzioni da seguire pe run corretto acquisto: la possibilità di cambiare il capo, di pagare con la carta di credito e di vedere indicato il prezzo iniziale.

Saldi che, sperano i commercianti, potranno risollevare una stagione che non è stata esaltante. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro, per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.