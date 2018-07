Migranti: manifestazione Ventimiglia registra appoggio Anpi

"Siamo preoccupati perché da alcune autorità del governo nazionale arrivano parole razziste, parole che inducono e possono indurre le menti più deboli e fragili a una spirale di violenza. E' un altro il mondo che vogliamo: è un mondo al cui centro ci sia la persona con i suoi diritti, umani e sociali". Lo ha detto Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi, mandando un messaggio di supporto al collettivo Progetto20k che ha organizzato, per sabato 14 luglio, una manifestazione internazionale pro migranti a Ventimiglia (Imperia). "Farà bene ai migranti, ma anche a noi, a tutto il popolo italiano, a tutti i popoli europei" ha aggiunto la Nespolo, auspicando il ritorno a un'Europa "dei diritti e non solo della finanza. L'Europa di Altiero Spinelli e di Ventotene. Un'Europa senza razzismo perché il razzismo è la culla e la radice di ogni fascismo. Lottiamo con fermezza e con tenacia - ha concluso il presidente Anpi - ma con la convinzione che alla fine prevarremo noi, perché prevarranno i diritti e l'umanità che c'è in qualsiasi persona. Buon 14 luglio a tutti". (ANSA).