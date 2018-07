Lega: procura attende Riesame su fondi

"Il dato tecnico è che questa decisione diventa eseguibile a condizione che la sentenza del Riesame segua il principio affermato dalla Cassazione". Lo ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, sollecitato a commentare il pronunciamento della Cassazione sul sequestro dei fondi della Lega. Il tribunale del Riesame dovrà fissare una data per la discussione. La vicenda del possibile sequestro dei beni della Lega per 49 milioni (al momento ne sono stati sequestrati 1,5) rischia di andare avanti ancora a lungo. In teoria (ipotesi remota) i giudici del Riesame, rivalutando l'intera questione, potrebbero non "ratificare" quanto stabilito dalla Suprema Corte, imponendo ancora uno stop alla procura. Se invece dovessero emettere un atto che va nel senso del sequestro sollecitato dai pm, i legali della Lega potrebbero impugnare a loro volta il pronunciamento e tornare in terzo grado. La linea difensiva della Lega è quella della illegittimità dei sequestri delle somme future perché non sono frutto di reato.