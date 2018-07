La 500 compie 61 anni, festa a Garlenda

(ANSA) - GARLENDA (SAVONA), 4 LUG - Il mitico 'cinquino' ha compiuto 61 anni ed il suo compleanno è stato festeggiato al Museo Dante Giacosa di Garlenda. Presenti una sessantina di cinquecentisti giunti varie parti del mondo e che parteciperanno al meeting dedicato alla Fiat 500 dal 6 all'8 luglio.

Durante la festa di compleanno sono stati proiettati filmati storici e non è mancato il tradizionale taglio della torta, con tanto di candeline. Era il 4 luglio 1957 quando per la prima volta per le vie di Torino transitò la Cinquecento, il mezzo che motorizzò gli italiani. Nel 1984, a Garlenda la prima manifestazione dedicata al cinquino e poi la nascita del club dedicato a questa auto.

A Garlenda sono già arrivate 500 dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e dall'Ungheria, ospite d'onore dell'edizione di quest'anno. Una targa è stata consegnata al socio del Fiat 500 Club Italia Renato Andolfato, classe 1934, che non manca mai agli eventi dedicati alla 500 in Europa.