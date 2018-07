Genoa, Izzo saluta, giocherà nel Torino

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Con un lungo messaggio sui suoi profili social il difensore Armando Izzo ha voluto salutare i tifosi del Genoa e i suoi nuovi sopporter del Torino. "Sono felice, orgoglioso, carico e prontissimo per questa nuova avventura. Il cuore è gonfio e mi batte forte. Guardandomi dentro vedo la voglia matta di iniziare e di lottare per questa nuova gloriosa maglia!" ha scritto Izzo che ha poi ricordato gli anni vissuti a Genova alla corte di Enrico Preziosi. "Rivedo 4 anni di Genoa, 4 anni intensi, pieni, veri. Sono arrivato ragazzino e me ne vado da uomo. Ho provato di tutto: le gioie, le vittorie, il boato di Marassi, tante situazioni gloriose, tante risate e tante cose belle ma anche momenti di sofferenza, diffidenza, difficoltà. Ringrazio i tifosi del Genoa che hanno sempre creduto in me, il presidente Preziosi che mi è sempre stato vicino in questi anni e tutte le persone della famiglia Genoa". Izzo, ceduto al Torino per 10 milioni, ha concluso ringraziando il suo procuratore e soprattutto la sua famiglia.