Donna trovata morta in yacht a Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 4 LUG - Una donna straniera, di carnagione bianca, trentenne, è stata trovata morta nella cabina di uno yacht ormeggiato in Calata Anselmi, a Imperia.

A trovare il cadavere, questa mattina, sono stati alcuni membri dell'equipaggio che hanno allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica e un equipaggio della Croce Bianca, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso.