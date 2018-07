Costa Smeralda, prima nave globale a Gnl

Partirà da Savona il 4 novembre 2019 la prima crociera di Costa Smeralda, la nuova nave di Costa Crociere in costruzione nei cantieri finlandesi Meyer Turku (gruppo tedesco Meyer Werft). Questa cruiseship "sarà la prima commercializzata a livello globale dotata di motori dual fuel e in grado di utilizzare solo gas naturale liquefatto (Gnl) per la propulsione sia in navigazione che in porto, una soluzione che consente di azzerare le emissioni di ossido di zolfo e particolato, di ridurre drasticamente quelle di CO2" ha detto Neil Palomba, Dg di Costa, in occasione della coin cerimony (la saldatura di monete benaugurali nella chiglia della nave). Costa Smeralda sarà consegnata nell'autunno del 2019 e, come la gemella che arriverà nel 2021, avrà una stazza lorda di 180.000 tonnellate e ospiterà fino a 6.600 passeggeri (oltre a 1.600 membri di equipaggio). Può viaggiare a Gnl per 14 giorni (si rifornirà a Barcellona).