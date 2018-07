Coltura in 3d per creare tubuli renali

Un team di ricercatori dell'Università di Genova e dell'Istituto Mario Negri di Bergamo ha pubblicato ieri sulla rivista scientifica EBioMedicine i risultati di una ricerca su un nuovo metodo di coltura cellulare che utilizza nuovi dispositivi 3D ingegnerizzati e costruiti con stampante 3D sulla base di un algoritmo matematico sviluppato per riprodurre la struttura ramificata del tubulo renale. Il team interdisciplinare di ricercatori è stato guidato da Valentina Benedetti, Valerio Brizi e Patrizia Guida nello sviluppo del nuovo metodo di coltura cellulare in tre dimensioni, che consente di ingegnerizzare tubuli renali umani da cellule di paziente in modo controllato, rapido e riproducibile per ottenere modelli di malattia e di sviluppo del rene e testare nuovi farmaci.