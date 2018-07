Caritas Ventimiglia, nel 2017 assistiti 24 mila profughi

Nel 2017 la Caritas diocesana di Ventimiglia (Imperia) ha assistito 23.314 migranti in transito. Il dato emerge dal bilancio sociale presentato oggi dall'associazione di volontariato onlus nata nel 1991 che ha sede in via San Secondo nella città di confine. Oltre 89.200 i pranzi e pacchi viveri e 17.230 i prodotti per l'igiene distribuiti ai migranti. I migranti inoltre hanno potuto effettuare 1.605 visite mediche grazie al supporto dell'associazione.