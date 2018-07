Bucci, rimpianto collocare petrolchimico

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - "Il mio più grande rimpianto per questo primo anno di governo è non avere trovato una nuova collocazione per i depositi petrolchimici di Multedo". Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde alle domande dei giornalisti prima della conferenza stampa a palazzo Tursi in occasione dei "365 giorni e oltre" dell'amministrazione.

"Avremmo voluto farlo entro il 2018 - afferma - e invece ci vorrà ancora un po' di tempo", ha detto. Quanto all'occupazione "i numeri parlano di un aumento dei posti di lavoro a Genova nel 2017", assicura Bucci. "Non posso dire quanti, ma siamo di fronte a un trend che ci porta ad affermare che nei prossimi anni potremmo avere fino a 30 mila nuovi contratti sul territorio del Comune", sottolinea. "Ci hanno accusato di aver fatto solo una politica degli ombrellini - conclude il primo cittadino, riferendosi all'installazione realizzata in realtà dai civ in occasione di Euroflora - ma i numeri confermeranno che servono gli ombrellini e serve anche altro, e noi lo faremo", conclude.