Fiamme in appartamento, ferito pompiere

Incendio in un appartamento la scorsa notte in via Marcello Durazzo, in centro a Genova. Le fiamme sono divampate in una camera da letto, probabilmente per un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare per precauzione l'intero edificio fino alla durata delle operazioni di spegnimento. Un pompiere è rimasto leggermente ustionato e due ragazze sono state messe in salvo. Il Vigile del fuoco ferito è stato trasferito all'ospedale Villa Scassi.