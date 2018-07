Costa ,festa e record 'scivolata' per 70 anni

Sarà un evento da record, la festa di sabato 7 luglio per il 70 compleanno di Costa Crociere: si cercherà infatti di battere il primato mondiale della distanza più lunga 'scivolata' in un'ora sul maxi scivolo gonfiabile ad acqua di 340 metri installato in via XX Settembre. Ospite d'eccezione all'evento la conduttrice televisiva Diletta Leotta.

L'appuntamento per i genovesi e i turisti che vorranno partecipare al record è alle ore 10 all'ingresso dello scivolo, che sarà collocato tra Piazza De Ferrari e via XX Settembre. I partecipanti avranno a disposizione spogliatoi per cambiarsi a inizio e fine dello scivolo, e buste impermeabili dove riporre gli oggetti personali e indumenti. Lo scivolo rimarrà aperto anche dopo il record: l'ultima scivolata è prevista alle ore 20.

Per utilizzare lo scivolo è necessario avere almeno 7 anni ed essere alti più di 1,1 metri, mentre i minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Oltre alla scivolata, il Costa Zena Festival cercherà di battere anche un altro primato: quello per il gran pavese più lungo. Il gran pavese è la serie di bandiere tipiche della tradizione nautica che sono già state installate lungo il percorso del festival, da via XX Settembre fino ad arrivare al Porto Antico, per un totale di 2 km e 2.070 bandierine. Il programma ufficiale della festa prevede poi una serie di appuntamenti che animeranno il centro città di Genova, il Porto Antico e Piazza Caricamento con più di 60 performer provenienti da tutta Europa e 29 artisti tra cantanti, dj, e attori comici genovesi.