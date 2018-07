Carige e Ateneo,master e posto di lavoro

Un contratto a tempo indeterminato, invece dello stage, per 20 giovani che supereranno la selezione per il master di secondo livello in Manager di rete bancaria nato dalla convenzione tra Banca Carige e Università di Genova.

L'iniziativa, prima in Italia, prevede l'assunzione dei partecipanti fin dal primo giorno e rappresenta uno strumento per l'inserimento di giovani talenti neo-laureati. Un percorso formativo che in 12 mesi, con 350 ore di lezione frontale e attività lavorativa preparerà i manager del futuro. Dopo i 12 mesi di master i 20 potranno accedere a un percorso triennale di Talent management. "Facciamo studiare e lavorare i giovani - dice Paolo Fiorentino, Ad di Carige - e proviamo a dare concretezza al concetto di studio e lavoro e sicurezza perché offriamo un contratto a tempo indeterminato con prospettiva di inserimento in ruoli di responsabilità". "Gli atenei preparano fino a un certo punto - dice il rettore Paolo Comanducci - poi serve la specializzazione sul campo.

Questo è un esempio".