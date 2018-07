Carabinieri: il gen. Maruccia a Genova

Prima visita a Genova del nuovo comandante interregionale dei carabinieri per il Nord-Ovest. Il generale di Corpo d'armata Gaetano Maruccia si è recato al comando legione dove è stato ricevuto dal comandante, generale di divisione Paolo Nardone. Maruccia ha incontrato una rappresentanza dei militari genovesi, nonché del Co.Ba.R.

(Comitato di Base di Rappresentanza Militare) ed una delegazione dell'Associazione nazionale dei carabinieri non più in servizio.

Il generale, in passato capo di Stato maggiore del comando generale dell'arma a Roma, ha voluto ringraziare tutto il personale per il considerevole impegno profuso, sottolineando nel contempo l'importanza del ruolo istituzionale a cui sono chiamati i carabinieri, ai quali i cittadini richiedono disponibilità, impegno e professionalità.