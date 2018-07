Tra Chiavari e Rapallo benzina costa 10 cent in più

L'apertura di un grosso centro commerciale a Carasco, nell'entroterra di Genova, con annesso distributore di benzina self service con prezzi ribassati avrebbe portato le compagnie petrolifere a abbassare il prezzo della benzina nelle stazioni di rifornimento di Chiavari determinando una differenza di 10 centesimi al litro tra Chiavari e Rapallo. La denuncia è del Movimento 5 stelle. "A Rapallo - si legge nella nota - le stesse compagnie non hanno effettuato i ribassi, i prezzi sono rimasti invariati" con la conseguente "penalizzazione dei cittadini e dei gestori stessi, costretti a fare i conti con concorrenza al ribasso, perdita di clienti e riduzione del volume di affari, con possibili conseguenze sui dipendenti".

"Invitiamo l'assessore regionale allo Sviluppo economico, pur nei limiti delle proprie competenze - conclude la nota -, a intervenire affinché si possa trovare un punto di caduta in grado di unire le esigenze di tutti i soggetti interessati"