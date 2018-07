Finti tecnici acqua raggiravano e derubavano anziani, arrestati

Gli uomini della squadra mobile di Genova hanno arrestato tre truffatori trasfertisti. In manette sono finiti Davide Giallombardo, 30 anni di Torino, e la sua compagna Olha Stelmah, ucraina di 24 anni, e Lorenzo Lazaj, 20 anni italiano di origini albanesi. I tre sono stati fermati in via Archimede subito dopo un colpo a casa di una coppia di anziani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che li sospettano di numerosi colpi, in due si fingevano tecnici Iren e con la scusa di controllare le bollette o di volere installare apparecchi salvavita distraevano il malcapitato di turno. Nel frattempo il terzo complice riusciva a entrare in casa dalla porta che gli altri due avevano lasciato socchiusa, e frugavano in giro arraffando gioielli o soldi. Ieri, dopo avere rubato in casa di una anziana sono stati fermati mentre tentavano altri colpi nel condominio vicino: quando gli agenti sono arrivati li hanno trovati mentre al citofono con un condomino affermavano di essere dell'Iren.