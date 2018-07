Centrodestra: Toti, alleanza è solida

"Mi sembra che l'alleanza di centrodestra sia solida, anche se tutte le alleanze, come tutti gli organismi, devono essere alimentate. Bisogna lavorarci, bisogna farle maturare per farle evolvere verso qualcosa". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. Il presidente della Liguria non crede che il governo Lega-5Stelle stia creando problemi alla coalizione. "Nelle scorse settimane il centrodestra ha avuto importanti successi alle amministrative, conquistando capoluoghi dove non aveva mai governato. Le Regioni amministrate dal centrodestra - ha detto Toti - ieri erano tutte a Pontida: dal Friuli alla Lombardia, dalla Sicilia alla Liguria, dal Molise alla Valle d'Aosta. Governiamo insieme: l'alleanza mi sembra che sia solida".