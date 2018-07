Cantieri:matrimonio tra Mariotti e Damen

Il cantiere navale genovese T. Mariotti, specializzato nella costruzione di navi da crociera di lusso, ha stretto una nuova partnership con Damen, gruppo navalmeccanico olandese storicamente attivo nella realizzazione di rimorchiatori e unità specializzate, ma da poco entrato nel settore delle crociere con la nuova divisione Damen Cruise.

Tramite il nuovo brand Mariotti Damen, le due società hanno già ottenuto il primo importante contratto da Seabourn. Il marchio di crociere di lusso, parte del gruppo americano Carnival, ha firmato con la neonata partnership una lettera d'intenti per la costruzione di 2 navi expedition ultra lusso, che verranno consegnate rispettivamente a giugno 2021 e maggio 2023 e opereranno in Antartide, nell'Artico e in altre destinazioni particolarmente remote ed esotiche. Le due unità saranno lunghe 170 metri, con una stazza lorda di 23.000 tonnellate, e saranno in grado di ospitare 264 passeggeri in 132 lussuose suite con balcone e vista sull'oceano.