Borgio Verezzi premia Luigi De Filippo

(ANSA) - GENOVA, 2 LUG - Tredici spettacoli teatrali, 10 dei quali in prima nazionale e due eventi speciali nelle Grotte.

Tutto questo e molto altro è la 52/a edizione del Festival di Borgio Verezzi che tra l'altro assegnerà per la prima volta il Premio Veretium alla memoria: l'eccezione della giuria di critici, presieduta da Giulio Baffi, è stata fatta per Luigi De Filippo, ultimo erede della celebre dinastia di attori. Il premio sarà consegnato il 19 luglio alla vedova di de Filippo Laura Tibaldi. Tra le tante novità del Festival 2018 c'è anche la ripresa, dopo un periodo di assenza, del premio per l'attore o attrice non protagonista, che si sia maggiormente distinto a giudizio del pubblico di Borgio Verezzi, attribuito quest'anno a Alessio Zirulia per l'interpretazione del profugo pakistano Sher in 'Vivo nella giungla, dormo sulle spine'.