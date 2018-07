Anci e Toti contro il corteo No borders di Ventimiglia

"Chiederò al prefetto di Imperia di non autorizzare la manifestazione. Nel caso, farò appello al ministro Salvini". Lo ha detto il coordinatore della commissione Immigrazione Anci Liguria Giacomo Chiappori in una nota dell'ufficio di presidenza di Anci Liguria emessa dopo la riunione di oggi e nella quale si esprime "la propria assoluta contrarietà al corteo pro migranti organizzato dal presidio permanente No Borders in programma il 14 luglio proprio a Ventimiglia. Secondo il governatore Toti "la manifestazione ha il sapore di una provocazione che costituirebbe un ulteriore disagio per una città che già ha pagato sulla propria pelle un prezzo altissimo per le problematiche legate all'immigrazione. Fatto salvo il diritto di manifestare, in quell'occasione devono prevalere altri diritti, in primis il diritto alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico".