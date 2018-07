Controlli Francia, 6 km di coda

Una coda di circa sei chilometri si è formata sulla strada statale 20 del Col di Tenda tra i comuni di Olivetta San Michele e Airole (Imperia) a causa dei controlli a tappeto della polizia francese sulle vetture che transitano al confine. Le forze dell'ordine d'oltralpe cercano eventuali migranti che tentato di entrare in Francia. "Non possiamo continuare così - dichiarano i sindaci Fausto Molinari (Airole) e Adriano Biancheri (Olivetta) - soprattutto perché l'incolonnamento di automobili si ferma all'interno del tunnel (quello che collega i due Comuni, ndr) dove attualmente è stato istituito il senso unico alternato di marcia per lavori". A preoccupare è anche la ricaduta negativa sul piano turistico: "Continuando di questo passo - dicono i sindaci - i turisti rinunceranno a trascorrere weekend nel Ponente". "I francesi ora controllano in maniera molto più serrata di prima", dicono i sindaci che chiederanno un incontro urgente al prefetto di Imperia Silvana Tizzano per sollecitare un intervento.