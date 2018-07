Auto investe pedone, è grave

Grave investimento questa mattina in via Cornigliano, nei pressi della stazione. Un uomo di circa 60 anni è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale Galliera. Sul posto è intervenuta una volante della polizia stradale per i rilievi dell'incidente.