Auto contro moto, aggredito autista

Grave incidente stradale all'alba in corso Italia, a Albaro, al'altezza dell'incrocio con via Giordano Bruno. Due ragazzi di 21 e 22 anni sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Martino e al Galliera.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale i due giovani sono caduti a terra con la loro moto con ogni probabilità dopo avere toccato una macchina che viaggiava nella stessa direzione. Sono in corso accertamenti per capire se la macchina ha tagliato la strada ai due o se sia stato lo scooter a toccare la vettura. Un gruppo di amici dei due giovani avrebbe anche cercato di aggredire l'automobilista: per questo motivo sono intervenuti i carabinieri e altre volanti della polizia municipale. Il conducente è stato messo al sicuro sul furgone della municipale.