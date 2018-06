Si rompe acquedotto Genova Brin a secco

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Una condotta dell'acquedotto si è rotta questa mattina alle 5.30 e ha allagato il sottopasso di Brin a poche decine di metri dalla stazione della metropolitana della Valpolcevera. Pesanti i disagi alla viabilità e per i pedoni che per raggiungere la metropolitana devono allungare di molto il percorso. Sul posto operai Iren e vigili del fuoco e agenti della polizia locale per deviare e disciplinare il traffico. Per riparare il guasto Iren è stata costretta a interrompere l'erogazione dell'acqua negli edifici di diverse strade della zona. Il ritorno alla normalità è previsto intorno alle 20.