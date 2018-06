Infastidito dai turisti blocca la strada

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 GIU - Infastidito dal continuo via vai di turisti del bed&breakfast situato a poca distanza da casa sua, ha pensato di bloccare il transito parcheggiando la propria macchina di traverso lungo la strada. Risultato? I carabinieri, intervenuti per dirimere la questione, lo hanno denunciato per violenza privata. Protagonista della vicenda è un uomo di mezza età residente a Corniglia, nelle Cinque Terre. L'uomo mal sopportava il continuo passaggio di turisti e veicoli lungo la strada vicinale che collega una struttura ricettiva alla rete sentieristica e al paese: così, ha parcheggiato la propria auto in mezzo alla strada, in modo da ostruire il passaggio. A segnalare l'accaduto ai carabinieri sono state alcune turiste che, assieme al titolare della struttura ricettiva, sono rimaste bloccate proprio a causa dell'ostacolo 'piazzato' dal residente.

I carabinieri di Monterosso, acquisite le testimonianze, hanno denunciato a piede libero l'autore dell'improvvisato blocco.